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Власти Ростовской области облегчили коронавирусные ограничения
Общество
Власти Ростовской области облегчили коронавирусные ограничения
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 7 августа. Изменения в перечень коронавирусных ограничений накануне внес губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно распоряжению регионального правительства, они начнут действовать с 7 августа. 

Как отметили в пресс-службе губернатора, для получения услуг в МФЦ теперь не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Такое решение принято главой региона на фоне многочисленных обращений граждан в областную администрацию. 

Тем не менее, наличие одного из вышеперечисленных документов по-прежнему остается обязательным при посещении фитнес-центров, спортзалов и организаций общественного питания. 

Ранее ФАН сообщал, что в рамках реализации постановления о новых ограничительных мерах, введенных главой региона, на улицы донской столицы вышли полицейские, казаки и дружинники. Их цель — следить за соблюдением противоэпидемических мер.

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