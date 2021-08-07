Власти Ростовской области облегчили коронавирусные ограничения

Ростов-на-Дону, 7 августа. Изменения в перечень коронавирусных ограничений накануне внес губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно распоряжению регионального правительства, они начнут действовать с 7 августа.

Как отметили в пресс-службе губернатора, для получения услуг в МФЦ теперь не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Такое решение принято главой региона на фоне многочисленных обращений граждан в областную администрацию.

Тем не менее, наличие одного из вышеперечисленных документов по-прежнему остается обязательным при посещении фитнес-центров, спортзалов и организаций общественного питания.

Ранее ФАН сообщал, что в рамках реализации постановления о новых ограничительных мерах, введенных главой региона, на улицы донской столицы вышли полицейские, казаки и дружинники. Их цель — следить за соблюдением противоэпидемических мер.