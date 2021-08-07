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Политолог Абзалов объяснил, когда решится вопрос по Донбассу

  /   Обновлено: 07 августа 2021 09:14
Политика
Политолог Абзалов объяснил, когда решится вопрос по Донбассу
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 августа. Военный конфликт на востоке Украины может решиться в случае, если на Киев будет оказано давление со стороны Евросоюза и США. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Абзалов.

Украинский президент Владимир Зеленский в своем недавнем интервью для телеканала «Дом» большую часть времени посвятил теме Донбасса. Он заявил, что территория со временем вернется под контроль Киева. На YouTube-канале «Украина.ру» президента Центра стратегических коммуникаций спросили, когда тема ЛДНР будет исчерпана.

«Ряд игроков заинтересованы в том, чтобы тема Донбасса оставалась. Вопрос будет решен только в том случае, если будет обеспечено давление со стороны европейских партнеров на Украину. Были примеры, и начало процесса имплементации Минских соглашений начался именно под давлением», — отметил политолог.

Политолог Абзалов объяснил, когда решится вопрос по Донбассу
Pr Scr youtube.com  / Новости на Первом канале

По его мнению, когда в США решат, что вопрос по ЛДНР должен быть решен, то это произойдет. Это вариант, доступный через Минск.

«Если вопрос будет решен через Минские соглашения, то Украина потеряет важный рычаг давления на европейских партнеров. Возможно, постройка «Северного потока — 2» снизит это давление. Интерес к Украине потеряется и она уже сама будет решать свои проблемы, без оглядки на внешние направления. Байден будет занят Китаем, который никак не граничит с Украиной», — подчеркнул Абзалов.

Он добавил, что есть еще вариант решения вооруженного конфликта на Донбассе. Возможно, это произойдет после парламентских выборов в РФ, но это будет очень сложно.

Ранее лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин заявил, что лидеров Украины ждет трибунал за действия в Донбассе.

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