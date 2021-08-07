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Госдума планирует рассмотреть закон о налогах на дорогие автомобили
Общество
Госдума планирует рассмотреть закон о налогах на дорогие автомобили
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 7 августа. Законопроект об изменении расчета транспортного налога на автомобили стоимостью от 3 млн рублей внесли парламентарии из состава фракции ЛДПР в Государственной думе.

Авторы законопроекта, в настоящее время стоимость автомобилей в России существенно выросла, в связи с чем действующие коэффициенты могут привести к тому, что автомобили, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1 (со средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей), могут перейти в другую ценовую группу, что увеличит налоговую нагрузку для их владельцев.

Госдума обеспокоена не только проблемами налоговой ставки на дорогие автомобили. В России могут принять закон об уравнивании прав многодетных семей по всей стране.

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