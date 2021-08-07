Автомобили с пробегом подорожали почти на 2% за месяц в России

Москва, 7 августа. Рост цен на автомобили на вторичном рынке в июле составил 1,8% в сравнении с июнем 2021 года.

Средняя цена подержанного автомобиля в июле в России составила 761 тысячу рублей, что на 13 тысяч рублей больше, чем месяцем ранее. В целом за первое полугодие авто с пробегом в среднем подорожали на 10,6% (73 тысячи рублей).

По сравнению с показателем июля прошлого года в среднем цены на вторичном рынке увеличились на 26,2%. Таким образом, за год подержанные автомобили стали дороже на 158 тысяч рублей, сообщает «Автостат».

Ранее участники рынка сообщили, что спрос на легковые автомобили резко сократился в России по итогам июля. Объем продаж упал сразу на 10%.