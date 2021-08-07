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Три четверти россиян держат в доме питомцев
Общество
Три четверти россиян держат в доме питомцев
pexels.com

Москва, 7 августа. Эксперты дочерней компании «Сбербанка» «СберСтрахование» выяснили, что хотя бы одного питомца в доме держат около трех четвертей (76%) россиян.

В среднем в России заводят кошек от 40-45% опрошенных, 25% респондентов предпочитают собак. Держат дома рыб, попугаев, хомяков, рептилий и других животных 9% опрошенных россиян.

Реже всего в России питомцев заводят в столице Дагестана Махачкале. Котов завели 35% имеющих животных жителей города, собак — 13%, сообщает РБК. Во Владивостоке кошек держат 37% опрошенных, собак предпочитают 25% респондентов.

В Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Самаре кошек держат по 47% жителей, в Пензе и Тольятти котов завели 46% опрошенных. Собак предпочитают 31% респондентов в Петербурге, по 30% в Москве и Ярославле.

Опрос проводился телефонным методом в июле 2021 года среди жителей 37 городов России с численностью населения выше 500 тысяч человек. В каждом городе специалисты опросили не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

Ранее исследование банка «Открытие» и компании «Росгосстрах жизнь» показало, что большинство имеющих домашних животных россиян тратят на питомцев более пяти тысяч рублей. Больше половины опрошенных заявили, что месячные расходы на питомца в период пандемии возросли.

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