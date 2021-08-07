Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 09:29
09:28
Экономика
Грузия увеличила экспорт вина на 12%
09:27
Происшествия
Петербуржец отправился порыбачить на лодке и пропал
09:26
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады
09:26
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
09:24
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
09:20
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
09:13
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
09:11
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады
09:10
Политика
Афганские войска заявили о ликвидации одного из главарей талибов
Все новости

Психолог Маркова рассказала о способах борьбы с обесцениванием в отношениях
Общество
Психолог Маркова рассказала о способах борьбы с обесцениванием в отношениях
pexels.com

Москва, 7 августа. Психолог Анастасия Маркова назвала причины и признаки обесценивания и рассказала, как бороться с желанием принизить себя.

По словам специалиста, при обесценивании человеку дают понять, что его достижения или переживания ничего не стоят. Делать это могут как посторонние, так и сам принижаемый. Чаще всего, обесценивая других, люди пытаются защитить себя, отмечает Маркова.

«Когда наши чувства, достижения, переживания постоянно обесцениваются, то мы вовсе перестаем их замечать. Они же не ценны, а значит, не важны. Выходит, что человек, ребенок или взрослый сам себя не знает, не понимает, что ему нравится, чего он хочет, чем он ценен и значим», — цитирует психолога «Лайфхакер».

При этом у человека возникает ощущение недостаточности. В попытках обрести ценность он вынужден опираться на внешние сигналы.

Если обесценивать пытаются близкие, психолог советует откровенно поговорить с ними и попросить больше так не делать. Чтобы перестать обесценивать себя, Маркова советует изучить собственные реакции, подумать о том, какие слова могут вас порадовать, и попробовать давать себе поддержку вместо обесценивающей реакции.

Ранее психолог Ричард Уокер объяснил, почему плохой опыт через время становится веселой историей. По словам специалиста, это помогает избавиться от стресса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог Маркова рассказала о способах борьбы с обесцениванием в отношениях
отношения психолог обесценивание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru