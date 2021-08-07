Психолог Маркова рассказала о способах борьбы с обесцениванием в отношениях

Москва, 7 августа. Психолог Анастасия Маркова назвала причины и признаки обесценивания и рассказала, как бороться с желанием принизить себя.

По словам специалиста, при обесценивании человеку дают понять, что его достижения или переживания ничего не стоят. Делать это могут как посторонние, так и сам принижаемый. Чаще всего, обесценивая других, люди пытаются защитить себя, отмечает Маркова.

«Когда наши чувства, достижения, переживания постоянно обесцениваются, то мы вовсе перестаем их замечать. Они же не ценны, а значит, не важны. Выходит, что человек, ребенок или взрослый сам себя не знает, не понимает, что ему нравится, чего он хочет, чем он ценен и значим», — цитирует психолога «Лайфхакер».

При этом у человека возникает ощущение недостаточности. В попытках обрести ценность он вынужден опираться на внешние сигналы.

Если обесценивать пытаются близкие, психолог советует откровенно поговорить с ними и попросить больше так не делать. Чтобы перестать обесценивать себя, Маркова советует изучить собственные реакции, подумать о том, какие слова могут вас порадовать, и попробовать давать себе поддержку вместо обесценивающей реакции.

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