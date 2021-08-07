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Глава «Росатома» Лихачев оценил вклад Трутнева в атомную науку
Происшествия
Глава «Росатома» Лихачев оценил вклад Трутнева в атомную науку
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 7 августа. Академик Юрий Трутнев умер 6 августа на 94-м году жизни. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил вклад ученого в развитие атомной науки.

Трутнев является одним из создателей ядерного и термоядерного оружия. Лихачев подчеркнул, что академик был самым активным и плодовитым разработчиком в России. Трутнев запомнится как самый самобытный и неутомимый ученый, написано на сайте госкорпорации.

«От имени многочисленного коллектива атомной отрасли и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, гордости российского ядерного оружейного комплекса Юрия Алексеевича Трутнева», — написал Лихачев.

Недавно актриса петербургского театра имени Веры Комиссаржевской Галина Короткевич ушла из жизни в возрасте 99 лет. Она не дожила до столетнего юбилея две недели.

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