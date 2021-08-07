Калининград возглавил рейтинг спроса на арбузы среди регионов России

Калининград, 7 августа. Жители Калининграда второй год подряд возглавили рейтинг любителей арбуза. Его покупают в 4,8 раза чаще, чем дыню, выяснили аналитики сервиса доставки продуктов «Сбермаркет».

Вторую строчку рейтинга занял Воронеж, где покупают арбузы в 3,3 раза чаще дынь. На третьем месте оказался Нижний Новгород, где соотношение составило почти 3 к 1. Средняя цена килограмма арбуза в Калининграде оказалась почти самой высокой в России — 103 рубля.

Врач-онколог Вадим Гутник ранее оценил риск возникновения рака после употребления арбузов и других бахчевых. По словам специалиста, арбуз имеет высокий гликемический профиль.