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Калининград возглавил рейтинг спроса на арбузы среди регионов России
Общество
Калининград возглавил рейтинг спроса на арбузы среди регионов России
39.мвд.рф  /  Пресс-служба Управления МВД России по Калининградской области

Калининград, 7 августа. Жители Калининграда второй год подряд возглавили рейтинг любителей арбуза. Его покупают в 4,8 раза чаще, чем дыню, выяснили аналитики сервиса доставки продуктов «Сбермаркет».

Вторую строчку рейтинга занял Воронеж, где покупают арбузы в 3,3 раза чаще дынь. На третьем месте оказался Нижний Новгород, где соотношение составило почти 3 к 1. Средняя цена килограмма арбуза в Калининграде оказалась почти самой высокой в России — 103 рубля.

Врач-онколог Вадим Гутник ранее оценил риск возникновения рака после употребления арбузов и других бахчевых. По словам специалиста, арбуз имеет высокий гликемический профиль.

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рейтинг арбузы дыни
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