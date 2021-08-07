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Законопроект о снижении доли расходов на оплату ЖКХ внесли в Госдуму
Общество
Законопроект о снижении доли расходов на оплату ЖКХ внесли в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Москва, 7 августа. В Госдуму внесен законопроект о новом федеральном стандарте доли собственных расходов на оплату жилплощади и коммунальных услуг.

С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, представитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Законопроект предлагает дополнить статью 159 Жилищного кодекса России. Изложенная в документе мера призвана исключить ситуации, когда расходы россиян на оплату ЖКУ в дотационных регионах превышают траты граждан в субъектах с более высоким уровнем жизни, сообщил РИА Новости Нилов.

«Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах РФ региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ не выше 15 процентов», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев рассказал, что некоторые категории россиян уже сейчас могут воспользоваться льготами при газификации. По словам специалиста, ряд категорий граждан может претендовать на компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.

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