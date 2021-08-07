Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 09:29
09:28
Экономика
Грузия увеличила экспорт вина на 12%
09:27
Происшествия
Петербуржец отправился порыбачить на лодке и пропал
09:26
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады
09:26
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
09:24
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
09:20
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
09:13
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
09:11
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады
09:10
Политика
Афганские войска заявили о ликвидации одного из главарей талибов
Все новости

Политолог Абзалов раскритиковал речь Зеленского о выселении жителей ЛДНР

  /   Обновлено: 07 августа 2021 09:14
Политика
Политолог Абзалов раскритиковал речь Зеленского о выселении жителей ЛДНР
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 августа. На президента Украины Владимира Зеленского оказывается давление, и поэтому он высказывает иное мнение. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Абзалов.

Украинский лидер предложил жителям Донбасса, которые считают себя русскими, покинуть ЛДНР и уехать в Россию. При этом во время своей президентской кампании он подчеркивал, что услышит все стороны конфликта и мирно вернет регион под контроль Киева. Президент Центра стратегических коммуникаций в интервью для YouTube-канала «Украина.ру» обсудил речь политика.

«Зеленский пришел кандидатом от юго-востока. Его электорат разговаривает на русском языке. Он выступает за мирные соглашения и только подобное. Понятно, что Зеленский общается именно с этим избирателем. Также понятно, что на фоне давления, которое оказывается на Зеленского, он пытается переобуться», — отметил эксперт.

Политолог Абзалов раскритиковал речь Зеленского о выселении жителей ЛДНР
Pr Scr youtube.com  / «60 минут»

По его мнению, президент своим заявлением зашел в неполиткорректную сферу. Подобные обращения в западных странах погубили бы его карьеру.

«Предлагать отдельно взятым этническим группам, особенно по этническому признаку, покидать свои страны... Я бы сказал, что если бы он это сделал во время встречи с господином Байденом, то это его закопает», — подчеркнул Абзалов.

Он добавил, что если в Германии патриотичным туркам предложить отправиться на родину, или в США аналогично высказаться в сторону бразильцев, кубинцев или жителей Никарагуа, то этот человек был бы подвергнут обструкции. У него не брали бы интервью, отказывались бы жать ему руки.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей из Киева заявил, что Зеленского могут привлечь к суду за измену Родине после его слов о русских в Донбассе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Абзалов раскритиковал речь Зеленского о выселении жителей ЛДНР
зеленский абзалов лднр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru