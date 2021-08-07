Политолог Абзалов раскритиковал речь Зеленского о выселении жителей ЛДНР

Москва, 7 августа. На президента Украины Владимира Зеленского оказывается давление, и поэтому он высказывает иное мнение. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Абзалов.

Украинский лидер предложил жителям Донбасса, которые считают себя русскими, покинуть ЛДНР и уехать в Россию. При этом во время своей президентской кампании он подчеркивал, что услышит все стороны конфликта и мирно вернет регион под контроль Киева. Президент Центра стратегических коммуникаций в интервью для YouTube-канала «Украина.ру» обсудил речь политика.

«Зеленский пришел кандидатом от юго-востока. Его электорат разговаривает на русском языке. Он выступает за мирные соглашения и только подобное. Понятно, что Зеленский общается именно с этим избирателем. Также понятно, что на фоне давления, которое оказывается на Зеленского, он пытается переобуться», — отметил эксперт.

Pr Scr youtube.com / «60 минут»

По его мнению, президент своим заявлением зашел в неполиткорректную сферу. Подобные обращения в западных странах погубили бы его карьеру.

«Предлагать отдельно взятым этническим группам, особенно по этническому признаку, покидать свои страны... Я бы сказал, что если бы он это сделал во время встречи с господином Байденом, то это его закопает», — подчеркнул Абзалов.

Он добавил, что если в Германии патриотичным туркам предложить отправиться на родину, или в США аналогично высказаться в сторону бразильцев, кубинцев или жителей Никарагуа, то этот человек был бы подвергнут обструкции. У него не брали бы интервью, отказывались бы жать ему руки.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей из Киева заявил, что Зеленского могут привлечь к суду за измену Родине после его слов о русских в Донбассе.