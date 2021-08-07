Пожизненно осужденный за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию

Южно-Сахалинск, 7 августа. Сахалинский областной суд приговорил мужчину, который изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку на Сахалине, к пожизненному лишению свободы.

Однако после суда мужчина заявил, что не считает себя виновным. В конце этой недели он подал апелляцию на приговор. Она будет рассмотрена и оглашена не позднее 30 суток после поступления в суд апелляционной инстанции.

Мужчину и его жену осудили за убийство восьмилетнего ребенка. Семейная пара отвезла девочку в лес в Холмском районе на Сахалине, преступник изнасиловал ее, а затем задушил. Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы мужчине, женщина получила 15 лет колонии.

Недавно суд приговорил к пожизненному лишению свободы 48-летнего жителя города Энгельса. Мужчина убил шестилетнего ребенка и надругался над его телом.