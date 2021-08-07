Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 09:29
09:27
Происшествия
Петербуржец отправился порыбачить на лодке и пропал
09:26
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады
09:26
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
09:24
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
09:20
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
09:13
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
09:11
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная США обыграла Францию и завоевала золото Олимпиады
09:10
Политика
Афганские войска заявили о ликвидации одного из главарей талибов
09:10
Происшествия
Огонь лесных пожаров перекинулся на хозпостройки в якутском селе
Все новости

Пожизненно осужденный за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию
Происшествия
Пожизненно осужденный за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию
pixabay.com  /  succo

Южно-Сахалинск, 7 августа. Сахалинский областной суд приговорил мужчину, который изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку на Сахалине, к пожизненному лишению свободы.

Однако после суда мужчина заявил, что не считает себя виновным. В конце этой недели он подал апелляцию на приговор. Она будет рассмотрена и оглашена не позднее 30 суток после поступления в суд апелляционной инстанции.

Мужчину и его жену осудили за убийство восьмилетнего ребенка. Семейная пара отвезла девочку в лес в Холмском районе на Сахалине, преступник изнасиловал ее, а затем задушил. Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы мужчине, женщина получила 15 лет колонии.

Недавно суд приговорил к пожизненному лишению свободы 48-летнего жителя города Энгельса. Мужчина убил шестилетнего ребенка и надругался над его телом.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожизненно осужденный за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию
суд убийство наказание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru