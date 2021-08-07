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Брат владельца ПСЖ: парижский клуб договорился с Месси о контракте
Спорт
Брат владельца ПСЖ: парижский клуб договорился с Месси о контракте
Global Look Press  /  Daisuke Nakashima/AFLO

Париж, 7 августа. Брат владельца «Пари Сен-Жермен» Халифа бен Хамад Аль-Тани заявил, что парижане завершили переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Аль-Тани сообщил о завершении переговоров ПСЖ с Месси в личном Twitter-аккаунте. Он добавил, что объявление аргентинца в качестве игрока парижан произойдет позже. Халиф бен Хамад проиллюстрировал свою запись картинкой, на которой аргентинец одет в форму «Пари Сен-Жермен».

Зарплата Месси в парижском клубе может составлять 50 миллионов евро в год. Руководство «Барселоны» 5 августа объявило, что не подпишет новый договор с Лионелем из-за регламента испанского чемпионата.

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