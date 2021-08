Брат владельца ПСЖ: парижский клуб договорился с Месси о контракте

Париж, 7 августа. Брат владельца «Пари Сен-Жермен» Халифа бен Хамад Аль-Тани заявил, что парижане завершили переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Аль-Тани сообщил о завершении переговоров ПСЖ с Месси в личном Twitter-аккаунте. Он добавил, что объявление аргентинца в качестве игрока парижан произойдет позже. Халиф бен Хамад проиллюстрировал свою запись картинкой, на которой аргентинец одет в форму «Пари Сен-Жермен».

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII