Россияне подали около 2 тыс. заявок на «арктический гектар» за шесть дней

Москва, 7 августа. Почти две тысячи заявок на получение бесплатного «арктического гектара» россияне подали за шесть дней. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону страны. Жители территории с 1 августа могут принять участие в программе «Арктический гектар» и получить землю бесплатно.

Чекунков сообщил, что на 6 августа было подано 1953 заявления на земельные участки в Арктической зоне. В том числе из них в Мурманской области — 1006, в Архангельской области — 559, в ЯНАО — 243, в Карелии — 123.

Министр отметил, что большинство участников программы (76%) — это активные люди в возрасте от 26 до 50 лет. Еще около 13% заявок подали молодые люди до 25 лет и около 10% — граждане в возрасте от 51 года.

Ранее сообщалось, что за четыре дня программы более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар. Соотношение по возрастным показателям практически не поменялось.