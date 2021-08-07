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Названы основные группы риска развития постковидного синдрома

  /   Обновлено: 07 августа 2021 07:56
Общество
Названы основные группы риска развития постковидного синдрома
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 7 августа. Постковидный синдром чаще всего тревожит женщин, однако мужчины болеют COVID-19 дольше, сообщила эпидемиолог Антонина Плоскирева.

По словам замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Плоскиревой, основными факторами риска развития постковидного синдрома можно назвать пожилой возраст, тяжелое течение заболевания, наличие хронических болезней, оксигенотерапия в остром периоде болезни. Чаще всего этот синдром наблюдается у женщин.

На данный момент научно обоснованных данных о гендерных различиях в течении COVID-19 нет, однако некоторые ученые склонны считать, что мужчины болеют более продолжительное время, чем женщины, передает РИА Новости.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков назвал постковидный симптом, при котором нужно немедленно обратиться к врачу. Речь идет о появлении пятен перед глазами. Это может указывать на наличие микротромбов.

По словам эпидемиологов, анализ уровня лимфоцитов в крови позволяет оценить, как долго будет длиться восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции. Также этот анализ позволит понять, разовьется ли у человека постковидный синдром.

По официальным данным на 6 августа, в России зарегистрировано 6 402 564 случая коронавируса, скончались в общей сложности с момента пандемии 163 301 пациент, выздоровели 5 720 353.

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