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«Тому Крузу нужна пара этих туфель»: Леди Гага вновь ошарашила публику своей обувью
Шоу-бизнес
«Тому Крузу нужна пара этих туфель»: Леди Гага вновь ошарашила публику своей обувью
instagram.com  /  @ladygaga

Нью-Йорк, 7 августа. Певица и актриса Леди Гага вышла на улицы Нью-Йорка в обуви на невероятно высокой платформе и встревожила фанатов.

Как сообщает Daily Mail, певица выступила со своим давним соавтором Тони Беннеттом в Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Покидала она культовое место в паре «заоблачных» туфель на платформе и обтягивающих велосипедках голубого цвета. Образ завершал топ, подчеркивающий ее фигуру.

В левой руке Гага несла стеганую сумочку Mark Cross, а другой рукой помахала собравшимся фанатам. Ее темные волосы были разделены на пробор и собраны в пучок. Свои глаза уроженка Нью-Йорка скрыла за парой дизайнерских солнцезащитных очков.

Поприветствовав фанатов с безопасного расстояния, певица подошла к охраннику, который проводил ее до ближайшего автомобиля.

Читатели издания в комментариях активно обсуждают обувь артистки. Многие не понимают, как вообще можно ходить на столь высокой платформе, и переживают за ноги звезды.

«Ее ноги, должно быть, жарятся в этих нелепых сапогах!» — пишет один из пользователей.

«Тому Крузу нужна пара этих туфель», — пошутил другой.

«О боже! Чтобы ходить в этих туфлях, нужно потренироваться», — считает читатель.

«Меня поражает, как она может ходить в этих туфлях на платформе и ничего не сломать», — интересуется американец.

Ранее Гага выложила откровенное видео, которым поразила своих подписчиков в соцсети. В ролике певица, позируя, элегантно выходит из бассейна. Звезда надела ярко-оранжевый купальник. Верхняя его часть представлена в звездообразной форме. Нижнюю она дополнила золотыми цепочками.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Тому Крузу нужна пара этих туфель»: Леди Гага вновь ошарашила публику своей обувью
леди гага нью-йорк туфли
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