«Зеленский считал себя русским»: Ищенко ответил президенту на выселение жителей ЛДНР

Москва, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский повторяет мантру националистов «чемодан-вокзал-Россия». Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Украинский лидер отметил, что считающим себя русскими жителям Донбасса стоит уехать в РФ. Обозреватель МИА «Россия сегодня» в интервью для YouTube-канала «Украина.ру» обсудил его скандальную речь.

«Зеленский когда-то говорил, что считает себя русским, а сейчас считает себя украинцем. Кем он будет считать себя послезавтра — мы не знаем. Фактически он высказал любимую мантру галицийских националистов, с которой они носятся больше 30 лет: «Чемодан-вокзал-Россия»», — отметил политолог.

По его мнению, с этим подходом Украина уже потеряла миллионы граждан. Она втянула себя в демографический кризис. В стране идет отрицательный отбор.

«Те, кто сейчас государством руководят, их 30 лет назад не взяли бы в офисе администрации президента полы мыть, а сейчас они принимают ответственные государственные решения. Дальше будет хуже», — подчеркнул Ищенко.

Он добавил, что отправление граждан в Россию — это фактически лифт для политических даунов, которые смогут подняться наверх по карьерной лестнице. Чем больше вытесняют адекватных людей, тем больше возможностей открывается для неэффективных чиновников. Результат Зеленского это демонстрирует. В 14-16 годах украинцы не могли предположить, что он станет президентом.

«Зеленский со сцены шоу — прямо в президенты, ровно с такой же командой: собачьих парикмахеров и свадебных фотографов, руководит страной», — резюмировал эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Украина может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Россией.