Сергей Шнуров оказался самым богатым среди звезд в России

, 7 августа. Сергей Шнуров и Егор Крид стали самыми богатыми звездами в Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные журнала Forbes.

Журналистам Forbes удалось установить, что частный концерт Шнурова стоит от 150 тысяч долларов в зависимости от формата мероприятия, количества гостей и ряда других факторов. Примерно такой же прайс выставлен на его услуги в качестве ведущего.

Большая часть дохода артиста пришлась именно на частные концерты и корпоративы. В настоящее время группа «Ленинград» не гастролирует и не выпускает в песни. В период с мая 2019 года по апрель 2020 он заработал порядка 8,8 миллиона долларов. Егор Крид за соответствующий период заработал порядка 6,9 миллиона долларов.