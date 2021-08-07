«Спутник Лайт» доставили в Абхазию. События дня

Канцлер Курц назвал Россию одним из ключевых партнеров Россия остается для Австрии одним из важнейших торговых партнеров. Об этом заявил канцлер этой европейской страны Себастьян Курц по видеосвязи на открытии цементного завода «Цемикс» австрийской группы компаний «Ласселсбергер» в Башкирии. В торжественной церемонии принял участие и президент России Владимир Путин. Глава нашего государства отметил, что порядка полутора тысяч австрийских компаний давно и успешно ведут свой бизнес в России, а объем накопленных инвестиций составляет шесть миллиардов долларов.

Скончался «отец» советского ядерного оружия академик Юрий Трутнев pixabay.com / Академик Юрий Трутнев скончался в возрасте 93 лет. Легендарный физик стоял у истоков создания отечественного ядерного оружия. В советское время выдающийся ученый работал над «Царь-бомбой» — самой мощной в мире. Трутнев до последних дней продолжал успешно трудиться. Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность России на высочайшем уровне. Похоронят полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» в Сарове.

Первая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Абхазию vk.com / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга Первую партию препарата от коронавируса «Спутник Лайт» доставили из России в Абхазию. Новостью поделилась пресс-служба минздрава республики. Недавно Сухум провел успешные переговоры с Москвой о закупке нашей вакцины. Все финансовые хлопоты в этом вопросе взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Диалог с Россией по транспортировке «Спутника Лайт» курировал президент республики Аслан Бжания.