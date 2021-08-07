Шесть сел в ЕАО находятся в зоне паводка из-за вышедшего из берегов Амура

Биробиджан, 7 августа. Режим ЧС объявили в шести селах Ленинского района Еврейской автономной области (ЕАО) из-за паводка на реке Амур.

Власти региона предупреждают жителей о возможной эвакуации. Их могут разместить в пункте временного размещения. Сначала местных жителей спасатели соберут в эвакуационных пунктах. Так, в селе Ленинское он находится в районной библиотеке.

Ранее глава Ленинского муниципального района Максим Сироткин заявил, что под эвакуацию при наихудшем развитии событий могут попасть до трех тысяч человек. Если уровень воды в реке Амур поднимается до 1050 сантиметров, то село Ленинское будет отрезано. Было принято решение вывезти беременных женщин, тяжелобольных и маломобильных граждан.

Паводок в Амурской области ранее разрушил мост к поселку островного типа. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.