«Унижала и высмеивала»: Лена Катина рассказала о предательстве Юли Волковой

Москва, 7 августа. Бывшая солистка группы t.A.T.u Лена Катина вспомнила неприятный случай со своей партнершей Юлей Волковой.

Катина рассказала историю на YouTube-канале Лины Диановой о предательстве Волковой. Лена заявила, что было несколько ситуаций, когда она доверяла Юле личную и сокровенную информацию. Однако потом эти секреты выливались на публику. Катина предположила, что Волкова так делала, чтобы «унизить или высмеять» партнершу.

Лена отметила, что это происходило в юном возрасте. Катина подчеркнула, что после этого общалась с Волковой лишь по необходимости, а секреты больше не рассказывала. Солистка считает, что причиной таких подлых поступков Юли является комплекс неполноценности. Музыкантка подчеркнула, что бывшие татушки больше не общаются, при этом Лена простила Волкову.

Лена Катина также недавно рассказала подробности о разводе с мужем. Музыкантка сообщила, что продолжает советоваться с психологом.