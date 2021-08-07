Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 08:00
07:59
Происшествия
Пожизненно осужденный за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию
07:58
Спорт
Брат владельца ПСЖ: парижский клуб договорился с Месси о контракте
07:57
Общество
Россияне подали около 2 тыс. заявок на «арктический гектар» за шесть дней
07:56
Общество
Названы основные группы риска развития постковидного синдрома
07:56
Шоу-бизнес
«Тому Крузу нужна пара этих туфель»: Леди Гага вновь ошарашила публику своей обувью
07:53
Политика
«Зеленский считал себя русским»: Ищенко ответил президенту на выселение жителей ЛДНР
07:51
Общество
Сергей Шнуров оказался самым богатым среди звезд в России
07:39
Происшествия
Шесть сел в ЕАО находятся в зоне паводка из-за вышедшего из берегов Амура
07:30
Шоу-бизнес
«Унижала и высмеивала»: Лена Катина рассказала о предательстве Юли Волковой
07:29
Политика
Политолог Ищенко разбил мечты Зеленского о возврате Донбасса в состав Украины
Все новости

«Унижала и высмеивала»: Лена Катина рассказала о предательстве Юли Волковой

  /   Обновлено: 07 августа 2021 07:30
Шоу-бизнес
«Унижала и высмеивала»: Лена Катина рассказала о предательстве Юли Волковой
instagram.com  /  @lenakatina

Москва, 7 августа. Бывшая солистка группы t.A.T.u Лена Катина вспомнила неприятный случай со своей партнершей Юлей Волковой.

Катина рассказала историю на YouTube-канале Лины Диановой о предательстве Волковой. Лена заявила, что было несколько ситуаций, когда она доверяла Юле личную и сокровенную информацию. Однако потом эти секреты выливались на публику. Катина предположила, что Волкова так делала, чтобы «унизить или высмеять» партнершу.

Лена отметила, что это происходило в юном возрасте. Катина подчеркнула, что после этого общалась с Волковой лишь по необходимости, а секреты больше не рассказывала. Солистка считает, что причиной таких подлых поступков Юли является комплекс неполноценности. Музыкантка подчеркнула, что бывшие татушки больше не общаются, при этом Лена простила Волкову.

Лена Катина также недавно рассказала подробности о разводе с мужем. Музыкантка сообщила, что продолжает советоваться с психологом.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Унижала и высмеивала»: Лена Катина рассказала о предательстве Юли Волковой
тату t.a.t.u лена катина юля волкова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru