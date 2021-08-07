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Политика
Политолог Ищенко разбил мечты Зеленского о возврате Донбасса в состав Украины
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Политолог Ищенко разбил мечты Зеленского о возврате Донбасса в состав Украины
Политика
Политолог Ищенко разбил мечты Зеленского о возврате Донбасса в состав Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 августа. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возврате ЛДНР под контроль Киева — это попытка выдать желаемое за действительное. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

Украинский лидер в интервью для телеканала «Дом» подчеркнул, что Донбасс обязательно вернется. Обозреватель МИА «Россия сегодня» на YouTube-канале «Украина.ру» обсудил речь политика.

«Если он говорит о том, что это произойдет в обозримый промежуток времени, например, при жизни этого поколения, то это попытка выдать желаемое за действительное. Зеленский может мечтать о чем угодно», — отметил политолог.

По его мнению, Зеленский говорит ровно то, что от него хотят услышать в Киеве. Он ориентируется на людей, на чьи голоса он рассчитывает в ходе следующей президентской кампании.

«Он пытается играть роль главного борца с Россией, главного возвратителя Крыма в состав Украины. Почему нет, с ролью президента у него не сложилось, может с ролью верховного главнокомандующего получится», — резюмировал Ищенко.

Ранее жители Болгарии раскритиковали Зеленского за его заявление, в котором он предложил пророссийским жителям Донбасса уехать из региона в РФ.

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