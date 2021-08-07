Valve скоро начнет отправлять консоли Steam Deck разработчикам видеоигр

Вашингтон, 7 августа. Разработчики игр, которые являются партнерами компании Valve, получат портативные консоли Steam Deck. Вероятно, что это произойдет на этой неделе, передает портал GamesRadar.

Журналисты подчеркнули, что во время визита в офис компании они смогли запустить ряд видеоигр на Steam Deck. Они отметили, что проекты на консоли работали без сбоев, хотя разработчики еще не занимались адаптацией игр под нее, потому что у них просто не было доступа к портативному устройству. Авторы материала подчеркнули, что это уже «маленькое чудо».

Представитель Valve во время разговора с журналистами подчеркнул, что некоторые партнеры не видели Steam Deck, потому что они отсутствовали у самой компании. Он добавил, что организация получила девайсы несколько дней назад.

Пользователям придется за предзаказ консоли отдать от 400 до 650 долларов. Однако ретейлеры требуют около 850 за Steam Deck.