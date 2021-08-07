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Украинцы в ярости от совета противникам языкового закона покинуть страну
Общество
Украинцы в ярости от совета противникам языкового закона покинуть страну
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 августа. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что недовольным языковым законом гражданам стоит покинуть Украину. Однако они считают иначе.

Свою речь чиновник произнес после слов известного доктора и ведущего Евгения Комаровского о том, что наличие языкового омбудсмена на Украине унижает страну. Об этом пишет Regnum.

«Шпрехенфюрер делает все, чтоб русскоязычные еще больше не любили украинский…» — отметил Kіевлянинъ.

Пользователь Kyrortnik считает, что в этом заявлении нет ничего удивительного. Эта эстафета началась с украинского президента. Такой подход приведет к тому, что русскоязычное население будет изолировано. Сначала появятся гетто, дальше — хуже. Все это уже было в Германии, где евреев хотели сначала выгнать, а затем создавали концлагеря.

«И Зеленский, и Креминь подпадают под закон о разжигании межнациональной вражды. И да, куда будут валить они, если власть станет адекватной?» — задалась вопросом Людмила.

Сергей С. уверен, что правительство своими действиями хоронит украинский язык. Он считает забавным тот факт, что сторонники мовы сами же ее и убивают.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что если киевские власти и дальше продолжат проводить антиукраинскую политику, то часть Украины скоро начнет проситься в Россию.

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украина русский язык мовный язык
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