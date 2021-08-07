Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 08:00
07:59
Происшествия
Пожизненно осужденный за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию
07:58
Спорт
Брат владельца ПСЖ: парижский клуб договорился с Месси о контракте
07:57
Общество
Россияне подали около 2 тыс. заявок на «арктический гектар» за шесть дней
07:56
Общество
Названы основные группы риска развития постковидного синдрома
07:56
Шоу-бизнес
«Тому Крузу нужна пара этих туфель»: Леди Гага вновь ошарашила публику своей обувью
07:53
Политика
«Зеленский считал себя русским»: Ищенко ответил президенту на выселение жителей ЛДНР
07:51
Общество
Сергей Шнуров оказался самым богатым среди звезд в России
07:39
Происшествия
Шесть сел в ЕАО находятся в зоне паводка из-за вышедшего из берегов Амура
07:30
Шоу-бизнес
«Унижала и высмеивала»: Лена Катина рассказала о предательстве Юли Волковой
07:29
Политика
Политолог Ищенко разбил мечты Зеленского о возврате Донбасса в состав Украины
Все новости

Планетоходу Perseverance не удалось собрать образцы горных пород Марса
Технологии
Планетоходу Perseverance не удалось собрать образцы горных пород Марса
pixabay.com

Вашингтон, 7 августа. Марсоход Perseverance не смог с первого раза собрать образцы грунта Красной планеты. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

По данным ученых, система отбора проб работала исправно, однако по итогам операции образцов горных пород в пробирке не оказалось. Разбором данной ситуации будет заниматься специальная группа.

«Данные, отправленные на Землю Perseverance, показывают, что во время первой попытки отбора проб не было собрано никаких горных пород», — сказано в сообщении.

Недавно ученым впервые удалось получить представления о строении недр и толщине коры Марса в рамках миссии NASA InSight.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Планетоходу Perseverance не удалось собрать образцы горных пород Марса
марс марсоход грунт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru