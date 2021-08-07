Планетоходу Perseverance не удалось собрать образцы горных пород Марса

Вашингтон, 7 августа. Марсоход Perseverance не смог с первого раза собрать образцы грунта Красной планеты. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

По данным ученых, система отбора проб работала исправно, однако по итогам операции образцов горных пород в пробирке не оказалось. Разбором данной ситуации будет заниматься специальная группа.

«Данные, отправленные на Землю Perseverance, показывают, что во время первой попытки отбора проб не было собрано никаких горных пород», — сказано в сообщении.

Недавно ученым впервые удалось получить представления о строении недр и толщине коры Марса в рамках миссии NASA InSight.