Очередной пуск ракеты-носителя «Союз-2» состоится 14 октября

Москва, 7 августа. Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с 36 британскими спутниками связи OneWeb намечен на середину октября 2021 года.

Информацию об этом сообщили два источника в ракетно-космической отрасли в интервью РИА Новости. Запуск пройдет с космодрома Восточный.

«Следующей с Восточного должна полететь ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb. Пуск ожидается 14 октября», — сказал источник.

Недавно пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 5 августа перенесли на 20–21 числа этого же месяца из-за неполадок с британскими спутниками OneWeb. Рабочим придется провести замену бракованных деталей на некоторых аппаратах.