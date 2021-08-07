Экс-депутат Рады Герман назвала условие для возвращения Крыма Украине

Киев, 7 августа. Только примирение с Россией поможет Украине вернуть полуостров Крым, уверена бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

Киеву необходимо помириться со своими двумя соседями, чтобы воссоединиться с Крымом и Донбассом, заявила политик в эфире телеканала «НАШ». Если украинцы не научатся жить в мире с другими странами и близкими народами, то от мечты воссоединения стоит отказаться.

«Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе», — сказала она.

Стоит научиться уважать особенности, развитие, культуру, язык друг друга. Лишь на таком условии можно рассчитывать на мир с другими странами, заключила Герман. Другого мнения придерживается президент страны Владимир Зеленский, последние высказывания которого о русских бурно осудили пользователи социальных сетей.