Компания Xiaomi стала лидером по продаже смартфонов

Пекин, 7 августа. Китайская корпорация Xiaomi впервые за свою историю заняла первое место в мире по количеству продаваемых смартфонов собственного производства. Об этом говорится в отчете компании.

Продажи смартфонов Xiaomi увеличились на 26 процентов. Этот показатель сделал компанию самым быстрорастущим брендом. Месячная доля компании в мировых продажах смартфонов составила 17,1 процента против 15,7 процента у Samsung и 14,3 процента у Apple. Поставки смартфонов Xiaomi выросли на 98 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 50 миллионов во втором квартале.

Независимые аналитики из французской компании DxOMark ранее изучили китайский смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Эксперты присвоили аппарату 111 баллов в общем зачете.