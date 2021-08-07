Каноистки из России Андреева и Ромасенко заняли восьмое место на Олимпиаде

, 7 августа. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место в финальном этапе соревнований по гребле на каноэ в двойках на летних Олимпийских играх в Токио.

Гребчихи-каноистки закончили финальный раунд олимпийских соревнований с результатом 2 минуты 4,875 секунды. Золото взяли китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня (1.55,495).

Ранее женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады. Спортсменки обыграли соперниц из Норвегии со счетом 27:26. В финальном противостоянии россиянки встретятся с командой Франции. Игра пройдет 8 августа в Токио на Ееги Парк.