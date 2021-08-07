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Страшная авария с фурой произошла на трассе под Тверью

  /   Обновлено: 07 августа 2021 06:43
Происшествия
Страшная авария с фурой произошла на трассе под Тверью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тверь, 7 августа. Страшная авария с участием грузовика DAF произошла в районе села Медное в Тверской области. Сообщается, что фура врезалась в стоящий автомобиль аварийной службы.

Соответствующей информацией поделились очевидцы в сообществе «Подслушано у водителей. Тверь» в социальной сети «ВКонтакте». Происшествие произошло на трассе М-11 примерно в 20:30. В результате столкновения грузовой автомобиль разбился всмятку. По предварительной информации, все участники инцидента остались живы.

Авария с участием фуры недавно также произошла под Кузнецком. Машина «Лада-Гранта» и грузовик столкнулись в Пензенской области. В результате ДТП скончался водитель легковушки.

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