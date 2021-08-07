Американский обозреватель напомнил о вооруженном лазером танке СССР

Вашингтон, 7 августа. В СССР велась разработка оснащенного лазером танка 1К17, который был способен ослеплять системы наведения ракет или транспортных средств.

Главной задачей танка должно было стать сжигание или ослепление электронно-оптических датчиков вражеских ракет. Кроме того, 1К17 планировали задействовать и против тяжелых боевых машин, в том числе других танков, сообщает Sandboxx.

К концу холодной войны в СССР изготовили два прототипа 1К17. Первый из них был представлен в 1990 году под названием «Сжатие». Прототип сконструировали на базе самоходной машины 2С19 «Мста-С». Он имел 12 оптических каналов с системой наведения.

Образец успешно прошел испытания. Поэтому 1К17 планировали принять на вооружение. Но высшее военное командование решило свернуть программу ввиду недостатка финансирования.

Ранее военный обозреватель Марк Эпископос в колонке для американского издания The National Interst заявил, что с началом серийных поставок танка Т-14 «Армата» российские сухопутные войска смогут значительно нарастить свои возможности. Специалист считает, что российская новинка сможет бросить вызов бронетехнике на вооружении стран НАТО.