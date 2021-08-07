Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 07:59
07:59
Происшествия
Пожизненно осужденный за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию
07:58
Спорт
Брат владельца ПСЖ: парижский клуб договорился с Месси о контракте
07:57
Общество
Россияне подали около 2 тыс. заявок на «арктический гектар» за шесть дней
07:56
Общество
Названы основные группы риска развития постковидного синдрома
07:56
Шоу-бизнес
«Тому Крузу нужна пара этих туфель»: Леди Гага вновь ошарашила публику своей обувью
07:53
Политика
«Зеленский считал себя русским»: Ищенко ответил президенту на выселение жителей ЛДНР
07:51
Общество
Сергей Шнуров оказался самым богатым среди звезд в России
07:39
Происшествия
Шесть сел в ЕАО находятся в зоне паводка из-за вышедшего из берегов Амура
07:30
Шоу-бизнес
«Унижала и высмеивала»: Лена Катина рассказала о предательстве Юли Волковой
07:29
Политика
Политолог Ищенко разбил мечты Зеленского о возврате Донбасса в состав Украины
Все новости

Аналитик Рябинин рассказал о подводных камнях подписки на смартфон
Общество
Аналитик Рябинин рассказал о подводных камнях подписки на смартфон
pixabay.com

Москва, 7 августа. Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group, эксперт по рынку гаджетов Дмитрий Рябинин назвал плюсы и минусы долгосрочной аренды смартфона.

При подписке пользователь платит ежемесячно оговоренную сумму и получает возможность продлить договор через год, получив новую модель. По словам эксперта, у такого варианта есть много подводных камней, в том числе переплата по сравнению с покупкой. Рассматривать подписку лучше как дополнительное удобство, подчеркнул Рябинин.

«К тому же в подписку чаще всего включена еще и замена экрана и задней панели смартфона. Многие пользователи, когда смартфон царапается или падает, прибегают к этой опции и меняют смартфон на новый. Это укладывается в сервис программы», — сообщил радио Sputnik Рябинин, назвав другим плюсом прогнозирование трат.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о последствиях обсуждения финансовых вопросов рядом со смартфоном. Телефон может прослушиваться в случае установки неофициальных приложений, отметил эксперт.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аналитик Рябинин рассказал о подводных камнях подписки на смартфон
гаджеты смартфоны подписка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru