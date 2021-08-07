Аналитик Рябинин рассказал о подводных камнях подписки на смартфон

Москва, 7 августа. Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group, эксперт по рынку гаджетов Дмитрий Рябинин назвал плюсы и минусы долгосрочной аренды смартфона.

При подписке пользователь платит ежемесячно оговоренную сумму и получает возможность продлить договор через год, получив новую модель. По словам эксперта, у такого варианта есть много подводных камней, в том числе переплата по сравнению с покупкой. Рассматривать подписку лучше как дополнительное удобство, подчеркнул Рябинин.

«К тому же в подписку чаще всего включена еще и замена экрана и задней панели смартфона. Многие пользователи, когда смартфон царапается или падает, прибегают к этой опции и меняют смартфон на новый. Это укладывается в сервис программы», — сообщил радио Sputnik Рябинин, назвав другим плюсом прогнозирование трат.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о последствиях обсуждения финансовых вопросов рядом со смартфоном. Телефон может прослушиваться в случае установки неофициальных приложений, отметил эксперт.