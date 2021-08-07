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«У Зеленского агония»: украинцы раскритиковали своего президента за речи о Крыме
Общество
«У Зеленского агония»: украинцы раскритиковали своего президента за речи о Крыме
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 августа. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет оплакивать свои решения по Крымскому полуострову. Однако в Сети придерживаются иного мнения.

Бывший комик считает, что Крым — это первая спичка, после которой испортились отношения россиян и украинцев. По его мнению, вражда народов продлится несколько поколений. Об этом сообщает Regnum.

«Зеленский, вы в первую очередь ненавидите украинцев! Как стараетесь извратить ситуацию! Русские ненавидят украинцев? Чушь городите! Сколько убито в Донбассе? За каждого человека ответить вам придется рано или поздно! За каждого, персонально!» — считает Владимир Т.

Евгений У. считает, что Зеленский уже не интересен ни РФ, ни ЕС. Поэтому он и бесится, делает непонятные заявления. Он не понимает, почему артист пошел в политику, когда мог бы богато жить, но теперь стал жалким.

«У Зеленского агония, не обижайтесь на него. Он за слова собственные уже давно не отвечает. Ему лишь бы сказать что-то, поэтому подобные перлы далеко не последние, будут еще и покруче», — считает Абылай К.

Ранее секретарь Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей, заявил, что в США были уверены, что поставят Зеленского в стойло за один месяц.

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украина крым зеленский
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