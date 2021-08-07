Волейболисты Красильников и Стояновский взяли серебро на Олимпиаде

Токио, 7 августа. Российские волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали по пляжному волейболу в ходе летних Олимпийских игр в Токио.

Красильников и Стояновский в ходе финального турнира уступили золотую награду спортсменам из Норвегии. Их противостояние в олимпийской дисциплине закончилось со счетом 0:2.

Женская команда гандболисток из РФ ранее вышла в финал летних Олимпийских игр. Спортсменки обыграли соперниц из Норвегии со счетом 27:26. В финальном противостоянии россиянки встретятся с командой Франции. Игра пройдет 8 августа в Токио на Ееги Парк.