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Иммунолог Жемчугов назвал важные моменты в лечении COVID-19
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал важные моменты в лечении COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 7 августа. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о важных моментах в лечении COVID-19.

По его словам, каждого пациента нужно лечить по общим принципам, в соответствии с патогенезом болезни, но лечение должно учитывать особенности пациента и быть индивидуальным.

«Это самый важный момент в лечении, не стоит всем все одинаковое назначать», — сообщил URA.RU Жемчугов.

Кандидат медицинских наук, вакцинолог, врач-инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков сообщил изданию, что при лечении пациента с COVID-19 самое важное — не дать коронавирусу размножиться в организме.

Ранее кардиолог Заур Шугушев заявил, что коронавирусная инфекция редко поражает организм человека, который болеет гриппом. При одновременном заражении развивается так называемая микс-инфекция, и течение обеих болезней будет протекать сложнее, резюмировал медик.

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здоровье коронавирус COVID-19
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