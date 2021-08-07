Японец напал в метро на женщину за то, что она была счастлива

Токио, 7 августа. Японец нанес ножевые ранения десяти людям в Японии. Злоумышленник наносил удары холодным оружием в метро.

Больше всего досталось одной студентке. Преступник семь раз ударил ее в спину. Безработный злоумышленник после задержания заявил, что при виде счастливой девушки ему хотелось ее убить.

Ножом недавно орудовал и пьяный мужчина в России. Злоумышленник вонзил холодное оружие в сердце сотрудника полиции в Москве. Причиной этого происшествия стало замечание, которое правоохранитель сделал конфликтующим мужчинам.