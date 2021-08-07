Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 06:29
06:25
Спорт
Волейболисты Красильников и Стояновский взяли серебро на Олимпиаде
06:22
Общество
«У Зеленского агония»: украинцы раскритиковали своего президента за речи о Крыме
06:01
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал важные моменты в лечении COVID-19
05:56
Происшествия
Японец напал в метро на женщину за то, что она была счастлива
05:45
Общество
«Да это просто стыд»: японцы в ярости от своего премьера из-за речи о Хиросиме
05:43
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которые не смогут ужиться вместе
05:33
Наука
Обновленные версии вакцин от коронавируса разрабатываются в России
05:25
Армия
Новая российская снайперская винтовка заслужила похвалу обозревателя в США
05:25
Политика
Антонов ответил на заявление Госдепа о мониторинге ОБСЕ на выборах в Госдуму
05:25
Спорт
Российские каноистки Андреева и Ромасенко пробились в финал Олимпиады
Все новости

Японец напал в метро на женщину за то, что она была счастлива
Происшествия
Японец напал в метро на женщину за то, что она была счастлива
pixabay.com

Токио, 7 августа. Японец нанес ножевые ранения десяти людям в Японии. Злоумышленник наносил удары холодным оружием в метро.

Больше всего досталось одной студентке. Преступник семь раз ударил ее в спину. Безработный злоумышленник после задержания заявил, что при виде счастливой девушки ему хотелось ее убить.

Ножом недавно орудовал и пьяный мужчина в России. Злоумышленник вонзил холодное оружие в сердце сотрудника полиции в Москве. Причиной этого происшествия стало замечание, которое правоохранитель сделал конфликтующим мужчинам.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Японец напал в метро на женщину за то, что она была счастлива
япония нож метро
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru