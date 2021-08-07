«Да это просто стыд»: японцы в ярости от своего премьера из-за речи о Хиросиме

Токио, 7 августа. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе годовщины бомбардировки Хиросимы пропустил в своей речи абзац, посвященный борьбе с ядерным вооружением. Его решение разозлило японцев.

В ходе церемонии национального Дня атомной бомбардировки Есихидэ Суга начал свое вступление, после чего неожиданно не озвучил важную часть речи. В ней он должен был вспомнить, что Япония — единственная страна, испытавшая на себе ядерное оружие. Поэтому она считает важным, чтобы подобные трагедии не происходили в будущем. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Премьера Сугу в отставку!» — подчеркнул tv18600727.

Пользователь shinshu_inadani считает, что премьер специально пропустил эту фразу. Это связано с тем, что Япония в действительности и не будет бороться за мир без ядерного вооружения.

«Премьер нашей страны не имеет права «забывать» о Хиросиме и Нагасаки! Или он думает только об Олимпиаде? Он не соответствует должности премьера», — считает mat_sasa.

Читатель takekawa45 недоволен тем, что Суга пропустил важную часть речи, извинился как бы между прочим, и не удосужился объяснить причину. Он считает, что политик поступил так специально.

«Не забывайте: атигуманный бесчеловечный и пока единственный в мире акт массового убийства мирного населения произошел в нашей стране по приказу Великого американского демократа президента США Гарри Трумэна!» — подчеркнул nakkan20200101.

Ранее стало известно, что широкая коалиция борцов за мир, религиозных и общинных групп призвала президента США Джо Байдена и Конгресс утвердить принцип, согласно которому Соединенные Штаты не станут применять ядерное оружие первыми.