Астрологи назвали знаки зодиака, которые не смогут ужиться вместе

Москва, 7 августа. Некоторые из знаков зодиака могут стать врагами и никогда не уживутся вместе, предупреждают астрологи.

В частности, энергичным и жизнерадостным Овнам тяжело находить общий язык с пассивными Близнецами, пишет «Вечерняя Москва». Поскольку последние склонны к депрессиям, Овны могут часто с ними ссориться.

Ответственные и серьезные Тельцы предпочитают отзывчивых и добрых людей. Себе подобных они терпеть не могут. Не складываются у них отношения и с меркантильными Козерогами.

Близнецы считаются жизнерадостными, но суетливыми людьми, поэтому им тяжело ужиться с достаточно унылыми Рыбами.

Раки привыкли плыть по течению в своем монотонном режиме. Поэтому им тяжело находиться рядом со Скорпионами, которые считаются эмоциональными и очень активными людьми.

Храбрые и властные Львы не терпят высокомерных и самодостаточных Дев. Последние, в свою очередь, любят порядок и ненавидят любителей бардака Водолеев.

Добродушные и миролюбивые Весы не любят, когда ими командуют и уж тем более не терпят, когда на них кричат. Поэтому они вряд ли уживутся с импульсивными манипуляторами Овнами.

Скорпионы очень скрытны. На первый взгляд они могут показаться тихими, но на проверку окажутся коварными и беспощадными. Рожденные под этим знаком зодиака не терпят Водолеев, поскольку те кажутся им скучными и нелепыми.

Стрельцы — не злопамятные люди. Несмотря на то, что они эмоциональны и часто вступают в перебранку, Стрельцы не могут долго держать обиду на кого-либо. Среди других знаков зодиака Стрельцов уважают.

Козероги же гиперактивны и недолюбливают тех, кто ведет вялый образ жизни. Из-за этого у них не складываются отношения с Раками.

Любопытные Водолеи ненавидят людей с консервативными взглядами, поэтому вряд ли смогут построить отношения с Тельцами.

Ранее астролог Лиана Жемчужная назвала знаки зодиака, которым никак не живется спокойно. Самым главным любителем драматичных ситуаций оказался Овен. При малейшем подозрении, что вторая половинка больше ими не дорожит, представители этого знака устроят настоящий театральный перфоманс с заламываем рук и ручьями слез.