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Новая российская снайперская винтовка заслужила похвалу обозревателя в США

  /   Обновлено: 07 августа 2021 05:25
Армия
Новая российская снайперская винтовка заслужила похвалу обозревателя в США
lobaevarms.ru  /  Lobaev Arms

Вашингтон, 7 августа. Военный эксперт Питер Сучиу рассказал о преимуществах новой российской снайперской винтовки ДВЛ-10М3, на которую могут устанавливаться стволы различного калибра.

Автор отмечает, что российские снайперы заслужили славу во времена Второй мировой войны и продолжают оставаться одними из самых смертоносных стрелков в современном мире. Также легендарными стали многие винтовки, которые используют российские снайперы. ДВЛ-10М3 имеет все шансы заслужить такой же статус.

Винтовку разработало ООО «КБИС» (Lobaev Arms, входит в Ростех), Рособоронэкспорт представил ее на Международной выставке внутренней безопасности Interpolitex-2020 в Москве, отмечает эксперт. ДВЛ-10М3 оказалась гораздо компактнее аналогов. Ее вес составляет 4,5 кг, длина ствола — 500 мм. При этом винтовка обладает высокой точностью, кучность стрельбы ДВЛ-10М3 не превышает 0,38 угловой минуты, отметил в материале для National Interest Сучиу.

По словам Сучиу, на винтовку могут устанавливаться стволы калибра: 7,62x51 мм (.308 Winchester), 6,5x47 мм Lapua и 6,7 мм (.338) Federal. Ее можно оборудовать глушителем.

Ранее аналитик из США Майкл Пек заявил, что Россия ведет разработку роботизированной системы залпового огня. По его данным, робот-РСЗО, вероятно, будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта и обстреливать территорию управляемыми снарядами на внушительные дистанции и с большой поражающей силой.

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россия вооружение винтовка двл-10
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