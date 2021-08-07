Антонов ответил на заявление Госдепа о мониторинге ОБСЕ на выборах в Госдуму

Вашингтон, 7 августа. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявление Госдепартамента США о наблюдении ОБСЕ на предстоящих выборах в Госдуму.

По словам дипломата, заявление американского внешнеполитического ведомства вызывает недоумение, так как решение отказаться от командирования экспертов приняло Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

«Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией... Отказ от командирования экспертов — исключительно выбор БДИПЧ», — приводятся слова Антонова на странице российской дипмиссии в Facebook .

Посол напомнил, что Россия выражала готовность принять наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в не меньшем количестве, чем было направлено на президентские выборы в США. Антонов подчеркнул, что хотел бы видеть столь же щепетильное отношение Вашингтона к избирательным процессам в самих Соединенных Штатах.

В конце июля Россия отправила приглашение в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ для наблюдения за сентябрьскими думскими выборами. Однако организация отказалась от приглашения из-за требования ограничить число наблюдателей в связи с эпидемиологической ситуацией.