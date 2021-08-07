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Российские каноистки Андреева и Ромасенко пробились в финал Олимпиады
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Российские каноистки Андреева и Ромасенко пробились в финал Олимпиады

  /   Обновлено: 07 августа 2021 05:25
Спорт
Российские каноистки Андреева и Ромасенко пробились в финал Олимпиады
Global Look Press  /  Pan Yulong

Токио, 7 августа. Российские каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в финальный заплыв на Олимпиаде в двойках.

Россиянки заняли четвертую строчку в своем заплыве. Четыре лучших дуэта каждого полуфинала пробились в финал. Ромасенко четыре раза становилась чемпионкой Европы, а Андреева имеет в своем активе лишь одну золотую награду турнира. Финальный заплыв Олимпиады пройдет 7 августа в 05:37 по Москве.

Россия занимает пятое место в общем медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Отечественные спортсмены пока принесли стране 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медалей.

Одну из наград завоевал российский боксер Муслим Гаджимагомедов. Он получил серебряную медаль Олимпиады.

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