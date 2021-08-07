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Метаанализ показал долю психопатов в обществе

  /   Обновлено: 07 августа 2021 05:19
Наука
Метаанализ показал долю психопатов в обществе
publicdomainpictures.net

Мадрид, 7 августа. У 4,5% взрослого населения проявляются психопатические черты, чаще всего они встречаются у юристов, директоров компаний и заключенных, сообщает Frontiers in Psychology.

Испанские психологи провели метаанализ данных о числе психопатов в разных профессиях и тюрьмах и выяснили, что их общая доля в обществе составляет порядка 4,5% от взрослого населения. Среди мужчин такие признаки встречаются у 7,9%, у женщин — 2,9% человек.

Среди управляющих, менеджеров по закупкам и маркетологов доля психопатов достигает 12,9%, среди студентов — 8,1%.

По данным проведенного в Великобритании исследования, психопатические проявления чаще всего наблюдаются у управляющих директоров компаний, юристов, хирургов, теле- и радиоведущих и менеджеров по продажам. Среди заключенных психопаты составляют 15-25% у мужчин и 10-12% у женщин.

Ранее исследователи из Канады выяснили, что люди, которые врут и выдумывают небылицы, имеют более высокие интеллектуальные способности. При этом интеллектуалы реже используют данную способность, чем менее умные люди.

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