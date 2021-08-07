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«В пятнадцать раз больше «Титаника»: почему не построили корабль-город Freedom Ship
Общество
«В пятнадцать раз больше «Титаника»: почему не построили корабль-город Freedom Ship
aoosk.ru  /  Пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации

Москва, 7 августа. Инженеры задумывали проект Freedom Ship как плавучий город, корабль, на котором смогут проживать около 100 тысяч человек, однако судно так и не построили.

По задумке создателей, на корабле были бы свои аэропорты, школы и даже наземное метро, и трижды в год исполинский корабль, движимый силой 100 двигателей по 1000 лошадиных сил каждый, должен был совершать кругосветное путешествие. Эксперты оценивали стоимость такого строительства сначала в 6 миллиардов долларов, затем в 11 миллиардов, сообщает «Царьград». Предполагалось, что махина будет в 10-15 раз больше «Титаника».

«Как только мы построим его, мы выйдем на пенсию и проживем на нем два года», — заявил инженер Норма Никсон.

Однако он вскоре умер, а проект так и не удалось реализовать. Грянул экономический кризис, который поставил крест на финансово затратной затее. Для сравнения: возведение самого высокого здания в мире Бурдж‑Халифа обошлось в 1,5 миллиарда долларов.

Другим специалистам выстроить многообещающее судно все же удалось. Недавно NASA сообщило, что сотрудники компании SpaceX завершили сборку космического корабля Starship для полетов на Луну.

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