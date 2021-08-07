Первая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Абхазию

Сухум, 7 августа. Партию препарата от коронавируса «Спутник Лайт» доставили из России в Абхазию, поделилась пресс-служба минздрава республики.

Недавно Сухум вел переговоры с Москвой о поставке новой партии вакцины против коронавирусной инфекции. В сообщении сказано, что Абхазия и Россия договорились о покупке препаратов «Спутник Лайт», которые 6 августа были доставлены в республику, передает РИА Новости.

Финансирование закупки и доставки вакцин предоставил глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Все переговоры с Россией по транспортировке препаратов курировал президент Аслан Бжания.

Производство отечественного препарата «Спутник V» может начаться в Египте уже осенью. Запуск создания ожидается в Каире.