Сын Пугачевой купил пассатижи в сельском магазине, чтобы вскрыть сейф

Москва, 7 августа. Сын Аллы Пугачевой прогульнулся в сельский магазин за инструментами. Компанию ему составили звездные родители.

Шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками в Instagram кадрами семейной жизни. Его сын Гарри сообщил папе, что собирается в магазин за саморезами. При этом необходимые на покупку 300 рублей он взял из своих сбережений. Вместе с мальчиком в хозяйственный магазин отправились мама с папой, а также их гостья — девочка Клава, дочь Кристины Орбакайте.

В магазине Гарри выбрал плоскогубцы. Как он пояснил отцу, ему нужно взломать сейф.

«В смысле, вы хотите вскрыть сейф?» — удивился Галкин.

Как выяснилось, у Клавы заклинило дверцу в игрушечном сейфе, и теперь Гарри собирается выломать створки, чтобы его открыть. Кроме того, он приобрел двусторонний скотч, пояснив, что это для того, чтобы вешать на стену свои поделки.

Пока мальчик выбирал инструменты, Алла Пугачева занялась подбором семян для своего сада.

Ранее Максим Галкин устроил для фолловеров небольшую экскурсию по своему огороду в деревне Грязь. Показав поклонникам урожай на грядках, он собрал несколько овощей для традиционного летнего блюда — овощного салата. Готовить ужин для Пугачевой он собрался вместе с Гарри. Судя по видео, в теплицах звездной пары растут не только огурцы, помидоры, но и морковь, баклажаны, цукини и много зелени.