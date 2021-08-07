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Психолог Идзиковский назвал зависимость от социальных сетей причиной стресса

  /   Обновлено: 07 августа 2021 04:42
Общество
Психолог Идзиковский назвал зависимость от социальных сетей причиной стресса
pixabay.com

Москва, 7 августа. Зависимость от социальных сетей из-за высокой выработки гормона дофамина в организме является одной из причин стресса. Об этом заявил психолог Евгений Идзиковский.

Наиболее популярными источниками стресса у россиян, согласно ежегодным исследованиям, являются деньги, работа и здоровье. Новым источником переживаний россиян стала тема будущего — новостной фон, в частности, СМИ и социальные сети.

По словам Идзиковского, важно находить в себе силы контролировать время своего пребывания в социальных сетях и новостных лентах, иначе может сформироваться зависимость. Также специалист порекомендовал дыхательную гимнастику.

Ранее клинический психолог из Дагестана Магомедова сообщала, что знает способ, как избавиться от депрессии без употребления лекарств. Она посоветовала прибегать к различным успокаивающим техникам, уделяя особое внимание началу дня.

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стресс соцсети психолог
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