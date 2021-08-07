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Названы четыре самых лживых и лицемерных знака зодиака

  /   Обновлено: 07 августа 2021 04:35
Общество
Названы четыре самых лживых и лицемерных знака зодиака
pixabay.com

Москва, 7 августа. Близнецы, Весы, Рыбы и Стрельцы названы самими лживыми и лицемерными знаками зодиака.

Так, Близнецы являются мастерами лицемерия, они могут быть обходительными даже со своими врагами. Лицемерие для представителей этого знака является своеобразным способом защиты.

Весы любят выдавать себя за другого человека, для этого они врут или что-то скрывают. Для них главное — это спокойная жизнь и хороший достаток, которых они добиваются с помощью других людей.

Талант Рыб — лгать, они делают это с самого детства, поэтому получается у них хорошо. Их вранье раскрыть практически нереально, Рыбы предпочитают не выдавать свои эмоции.

Стрельцы — прекрасные манипуляторы, они без труда завоевывают доверие окружающих для использования их в своих целях. Однако врут представители этого знака только плохо знакомым людям, с близкими они так не поступают.

Недавно ведический астролог Яна Ваганова рассказала, как новолуние 8 августа может повлиять на людей и на каком знаке зодиака оно особенно отразится.

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