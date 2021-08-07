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Анна Семенович показала свою шикарную квартиру в центре Москвы
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свою шикарную квартиру в центре Москвы
Pr Scr youtube.com  /  Историс - Откройте, Давид!

Москва, 7 августа. Певица Анна Семеновчи показала убранство своей московской квартиры площадью в 170 квадратных метров.

В эфире шоу на YouTube-канале «Историс — откройте, Давид!» артистка рассказала, что пять лет назад сделала ремонт в квартире, которую ей подарил бывший избранник, бизнесмен по имени Руслан. Интерьеры выполнены в основном в серых и белых тонах. В гостиной висят несколько огромных размеров портретов певицы.

«Когда я сделала ремонт, то хотела повесить какие-то картины, но фотографы подарили мне такие потрясающие снимки в красивых рамках, что я подумала — краше моих изображений ничего нет!» — поделилась Семенович.

Она уточнила, что фотографии обычно ей дарили на день рождения. Правда, теперь подобных работ уже достаточно. 41-летняя блондинка попросила поклонников и друзей не дарить ей больше ничего подобного.

В квартире Семенович есть беговая дорожка, огромный аквариум с экзотическими рыбами, а также просторная гардеробная.

«У меня все очень четко развешено, и я знаю, какую одежду надену на то или иное мероприятие. В обычной жизни предпочитаю ходить в спортивных костюмах и кедах», — рассказала певица.

В роскошной квартире Семенович живет не одна. Правда, пока она не собирается раскрывать личность возлюбленного.

В прошлом году артистка призналась, что очень хочет стать матерью и к материнству она подходит более чем осознанно. Первым делом на пути к своей цели артистка решила заморозить свои яйцеклетки. Гинеколог-репродуктолог Московского Перинатального Медицинского Центра Мария Милютина в беседе с ФАН объяснила, что для женщин за 40 это распространенная процедура. Дело в том, что «качество яйцеклеток резко снижается в возрасте старше 35 лет, стремительно происходит их старение». До сорока лет сильно возрастает вероятность проявления у ребенка хромосомной патологии, к примеру, синдрома Дауна.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Семенович показала свою шикарную квартиру в центре Москвы
семенович анна семенович
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