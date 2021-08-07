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Пугачева в красных шортах присмотрела семена в деревенском магазине

  /   Обновлено: 07 августа 2021 04:31
Шоу-бизнес
Пугачева в красных шортах присмотрела семена в деревенском магазине
instagram.com  /  @alla_orfei

Москва, 7 августа. Шоумен Максим Галкин, живущий в замке в деревне Грязь, показал шопинг в деревенском магазине.

Артист опубликовал видео на своей странице в Instagram. Его сын Гарри захотел пойти в хозяйственный магазин, чтобы купить саморезы для работы. Деньги на покупки — 300 рублей — мальчик взял «из своих накоплений».

Пройтись вместе с мальчиком вышли и его родители. Примадонна надела яркую красную кофту, модные шорты с белой полоской и белые кроссовки. Компанию им составила Клава, дочка Кристины Орбакайте.

В магазине Гарри сразу же направился к стенду с инструментами. Мальчик выбрал плоскогубцы, чтобы помочь Клаве вскрыть ее игрушечный сейф. Пугачева в этот момент спокойно стояла у другого прилавка и разглядывала товары.

«Аллусь, ты выбираешь семена?» — спросил Галкин.

Купила ли Примадонна новые семена для своего сада, осталось за кадром. Но с магазина довольный Гарри шел с увесистым пакетом.

Судя по видеороликам, которые периодически публикует в соцсети Галкин, Гарри растет самостоятельным парнем. Недавно шоумен продемонстрировал поклонникам свою теплицу, где у супругов растут помидоры и огурцы. Папа с сыном собрали урожай и отправились на кухню, где Максим Галкин снял, как Гарри готовит салат. Мальчик, не боясь порезаться, самостоятельно крошил овощи и укроп.

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