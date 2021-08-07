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Обновленные версии вакцин от коронавируса разрабатываются в России

  /   Обновлено: 07 августа 2021 04:20
Наука
Обновленные версии вакцин от коронавируса разрабатываются в России
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Москва, 7 августа. Производители вакцин работают над обновленными версиями препаратов, которые будут защищать от будущих штаммов, рассказал эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

На данный момент самым опасным штаммом коронавируса является «дельта-штамм», однако он не является «венцом эволюции», поэтому производители уже совершенствуют имеющиеся лекарства от коронавируса, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Это как конструктор LEGO, поскольку вакцина собирается из определенных элементов, которые были подготовлены заранее», — пояснил собеседник издания.

«Спутник V», например, по большей части были разработан из элементов, которые были призваны раньше защитить от вируса Эболы. Нельзя полностью предугадать, какие штаммы еще придут на смену штамму «дельта», но есть определенные правила, по которым происходят мутации. Они и помогают ученым.

Работают специалисты и над вакцинами против других вирусов. Недавно Минздрав зарегистрировал новый препарат от гриппа «Флю-М Тетра».

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