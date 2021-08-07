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Месси может зарабатывать в ПСЖ 50 млн евро за сезон
Спорт
Месси может зарабатывать в ПСЖ 50 млн евро за сезон
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Париж, 7 августа. Французский ПСЖ заинтересован в услугах аргентинского форварда Лионеля Месси, покинувшего «Барселону». Размер возможной зарплаты футболиста назвал журналист Николо Скира.

В ПСЖ, по словам журналиста, Месси могут предложить зарплату в размере 50 млн евро за сезон. Французы хотят, чтобы аргентинец согласился на контракт сроком до 2024 года.

Переехать в Париж экс-игрока «Барселона» убеждают футболисты ПСЖ. Речь идет, к примеру, о его бывшем одноклубнике Неймаре.

Об уходе Месси из каталонского клуба стало известно 5 августа. Руководство «Барселоны» объявило о невозможности подписать с ним новый контракт из-за действующих в испанском чемпионате финансовых ограничений.

Российский футболист Анзор Кавазашвили ранее прокомментировал решение аргентинского форварда сменить клуб. Он считает, что для 34-летнего спортсмена это чревато не самыми лучшими последствиями.

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